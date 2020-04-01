Нью-Йорк перегнал Китай по числу зараженных коронавирусом: в сети показали жуткие фото и видео

В штате Нью-Йорк (США) количество зараженных коронавирусом достигло почти 84 тысяч.

Об этом сообщает издание "Главред" со ссылкой на слова губернатора штата Эндрю Куомо.

За последние сутки (1 апреля) в штате было зафиксировано 7 917 случаев заражения. Общее количество инфицированных на данных момент достигло 83 712 человек. Для примера, в Китае, с начала вспышки коронавируса, было зафиксировано чуть больше 82 тысяч случаев заражения.

Также Куомо сообщил о продолжающемся росте смертей от инфекции. С 31 марта от вируса скончался 391 житель штата. Общее число смертельных случаев от COVID-19 в регионе приближается к двум тысячам.

По данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, 49% смертей произошли у взрослых старше 75 лет, а у 96% умерших были "основные заболевания". Нью-йоркским моргам осталось несколько дней до полной загрузки.

По словам губернатора, пик заболевания коронавирусом в штате достигнет максимума в конце апреля.

Фотографиями и видео поделились в социальных сетях. Тела загружают в рефрижераторные грузовики возле нью-йоркских больниц.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", медик из Нью-Йорка рассказала, как в США борются с коронавирусом COVID-19.