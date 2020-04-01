RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.95
НБУ:USD  27.40
Меню
Мир

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

20:57
Настоящая катастрофа: в Украине описали плачевную ситуацию в оборонпроме
20:38
Пляжи не украдут, а шашлыки вылезут боком: Зеленский записал видео в связи с коронавирусом
19:50
Украинский ведущий рассказал о приключениях на Мадагаскаре - его история заставит полюбить такси в Киеве Lime
18:54
Между Украиной и Израилем назревает скандал: источники раскрыли подробности
18:54
Британец угодил в Книгу рекордов Гиннесса, ведь он - старейший человек на планете Lime
18:25
Беременная Алина Гросу и внедорожник от alyona alyona: кому из знаменитостей не стоит верить 1 апреля Lime
18:12
Потап и Позитив запустили собственное YouTube-шоу 2POPODCAST Lime
17:53
Почему в дни карантина советуют пить чай с куркумой: свойства и рецепт приготовления Lime
16:51
Принц Чарльз согласился платить миллионы долларов за охрану Гарри и Меган в США Lime
16:50
"Батькивщина" призвала руководство Рады рассмотреть постановления об отмене закона о рынке земли
16:36
Сергей Притула повеселил фанов домашним видео - так ведущий провожает сына в школу во время карантина Lime
16:00
Сериал "Спіймати Кайдаша" поднимает проблему отношений в семье. Вот как с этим складывается у его актеров Lime
Все новости

Нью-Йорк перегнал Китай по числу зараженных коронавирусом: в сети показали жуткие фото и видео

среда, 01 апреля 2020, 23:29
переглянути новину українською

В штате Нью-Йорк (США) количество зараженных коронавирусом достигло почти 84 тысяч.

Об этом сообщает издание "Главред" со ссылкой на слова губернатора штата Эндрю Куомо.

За последние сутки (1 апреля) в штате было зафиксировано 7 917 случаев заражения. Общее количество инфицированных на данных момент достигло 83 712 человек. Для примера, в Китае, с начала вспышки коронавируса, было зафиксировано чуть больше 82 тысяч случаев заражения.

Также Куомо сообщил о продолжающемся росте смертей от инфекции. С 31 марта от вируса скончался 391 житель штата. Общее число смертельных случаев от COVID-19 в регионе приближается к двум тысячам.

По данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, 49% смертей произошли у взрослых старше 75 лет, а у 96% умерших были "основные заболевания". Нью-йоркским моргам осталось несколько дней до полной загрузки.

По словам губернатора, пик заболевания коронавирусом в штате достигнет максимума в конце апреля.

Фотографиями и видео поделились в социальных сетях. Тела загружают в рефрижераторные грузовики возле нью-йоркских больниц.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", медик из Нью-Йорка рассказала, как в США борются с коронавирусом COVID-19.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус и пустота: как Трамп неудачно попиарился на эпидемии

"Украинский вопрос" даст Трампу точку опоры на президентских выборах – Грант Рихер

Миллиардеры против Трампа: кто поможет Байдену и как разыграют украинскую карту

Супер­вторник в США: почему Украина может вляпаться в американские разборки

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: