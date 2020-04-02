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Украинские морпехи показали, как будут атаковать врага: впечатляющие фото

четверг, 02 апреля 2020, 02:10
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Фото: Facebook

Украинские морские пехотинцы провели учения, в ходе которых отработали военные действия в ночной период.

Об этом сообщило Министерство обороны в Facebook.

"Подразделения морской пехоты во время учений отработали тактические действия ночью с боевой стрельбой", - отмечается в сообщении.

Учения состоялись на одном из военных полигонов в Николаевской области.

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В учениях были задействованы военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского ВМС ВС Украины.

Как сообщал "Апостроф", в марте украинские танкисты провели масштабные учения.

Кроме того, ранее появилось "мощное" фото учений бойцов ВСУ, снятое с высоты птичьего полета. Также украинские десантники показали, как будут давать отпор врагу на Азовском море.

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