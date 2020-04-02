Хотим жить: украинцы обратились с криком души к Зеленскому из-за коронавируса, видео

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четверг, 02 апреля 2020, 10:44
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Жители Монастырисского района Тернопольской области, обратились к президенту Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на некомпетентность местной власти в связи с пандемией коронавируса в Украине.

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Соответствующее видеообращение опубликовала на своей Facebook-странице Светлана Бездиль.

"Услышьте нас! Обратите на нас внимание! Мы еще живы! Мы хотим жить!" – говорится в видеообращении, где уточняется, что "в Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой", и это несмотря на заявление главы местной облгосадминистрации о том, что "эта больница лучше всех подготовлена в области и готова принимать больных коронавирусом".

Как сообщал "Апостроф", 25 марта в Тернополе скончался зараженный коронавирусом мужчина, ему было 68 лет.

Также в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса. Ее хоронили в спецодежде, а в самой могиле хлорку перемешали со слоем земли, чтобы инфекция не распространилась.

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