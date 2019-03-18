Гороскоп на 18 марта: обманы у Львов и расставания у Скорпионов

Сейчас время будет благоприятно для новых дел, но Фортуна может отворачиваться от некоторых знаков. Хотите знать, что вас ждет 18 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как не упустить удачу, кому нужно быть предельно осторожными, а кто может просто расслабиться и плыть по течению.

Овен

Трудности сейчас неизбежны, но вы отлично с ними справитесь. Проявите свои лидерские качества, они в этот период будут особенно востребованы. Люди готовы идти за вами, но задумайтесь, в правильном ли направлении вы их ведете?

Телец

День будет легким, как маленькое перышко. Вы будете порхать по своим делам, с одного места на другое. Но точно с такой же легкостью вас может унести порывом случайного ветра. Держите курс, иначе не сможете найти дорогу назад.

Близнецы

В этот день вам не стоит завязывать новые отношения. Также лучше не заводить новых знакомств и не планировать важные встречи. Ваши коммуникативные навыки не в лучшей форме, поэтому сейчас не стоит пользоваться ими без необходимости.

Рак

Сейчас чем меньше нагрузок, тем лучше. Энергия понадобиться вам чуть позже, поэтому постарайтесь максимально ее накопить. Наведите порядок, вокруг себя и внутри. Постарайтесь максимально привести все в состояние гармонии.

Лев

Анализируйте все происходящее, сейчас вас могут попытаться обмануть. Не упускайте из виду никакие мелочи, иначе можете запросто остаться в дураках. Внимание, внимание и еще раз внимание!

Дева

Несмотря на некоторые неприятности, вы проведете день в хорошем настроении. Сейчас вас сложно сбить с положительной волны. Близкие будут обращаться к вам за мудрым советом, поделитесь с ними своим опытом.

Весы

Вам будет непросто, так как вокруг то и дело будут возникать проблемы. Разногласия с руководством, неправильно поставленные задачи, недосказанности и недопонимания - все это навалится тяжелым грузом. И раздавит вас, если вы его не отпустите.

Скорпион

На работе вас ждет приятный период, а вот в личной жизни стоит быть осторожнее. Ваши хитрости могут обидеть близкого человека. Настолько сильно, что он может принять решение отвернуться от вас навсегда. Дело может дойти даже до развода, будьте внимательны.

Стрелец

Все важные дела планируйте на первую половину дня, она будет наполнена положительными вибрациями. Ближе к вечеру стоит заняться чем-то приятным и расслабляющим. Также не забывайте о запланированных делах.

Козерог

Ваши лидерские качества сейчас на высоте, пользуйтесь ими для достижения рабочих и творческих целей. На личном фронте все будет даже лучше, чем вы можете себе представить. Ваши близкие будут вас радовать, но только если вы сами проявите к ним внимание.

Водолей

Завистники активизируются, но ваша самоуверенность не даст их негативным посылам вам навредить. День будет продуктивным, не откладывайте дела, которые вам приятны. Постарайтесь максимально организовать процессы, которые для вас важны.

Рыбы

Новые знакомства будут полезны, поэтому стоит к ним присмотреться. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать свои связи. Только не садитесь людям на шею, они ведь помогают вам от чистого сердца.

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