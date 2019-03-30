Гороскоп на завтра: Овны превратятся в вампиров, а Ракам стоит закатить вечеринку

Не решать деловых вопросов и не назначать романтических свиданий - именно так стоит вести себя в этот период. Хотите знать, что вас ждет 31 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто должен заняться своим здоровьем, кому очень нужно отдохнуть, а кому придется сдерживать свои эмоции.

Овен

Вы словно специально делаете все так, чтобы окружающие на вас сердились. Даже пытаетесь нарваться на конфликт, спровоцировать ссору, заставить людей с вами ругаться. Овны в этот период - настоящие энергетические вампиры. Возьмите себя в руке, а то кто-то таки вонзит кол вам в сердце. Пусть и фигурально.

Телец

Стройте планы, зовите гостей, назначайте встречи. Все будет удаваться без особого труда и с удовольствием. Наслаждайтесь этим периодом, сейчас вы можете просто расслабиться и действовать так, как вам хочется. Можете также научиться чему-то новому.

Близнецы

Все наконец начнет налаживаться, как дома, так и на работе. Смело продвигайте свои идеи, даже если раньше окружающие их не приняли. Сейчас вам будет легче донести свою точку зрения до других, только обязательно контролируйте свои эмоции.

Рак

Вы сможете добиться успеха, который будет полезен не только вам, но и окружающим. Люди будут благодарны за вашу отзывчивость и умение слушать. Если хотите развлечься, устройте дома вечеринку, позовите любимых друзей и расслабьтесь.

Лев

Не прячьтесь за спинами других, участвуйте в диалогах и принятии деловых решений. Хорошее время для планирования поездок. Также вы можете попытаться решить давний конфликт. Но будьте готовы к тому, что вам придется пойти на уступки.

Дева

Вы зацикливаетесь на себе и не слышите окружающих. Потому и допускаете немало ошибок. Если немного укротите свое самолюбие, сможете быстро исправить собственные ошибки. А близкие с удовольствием вам помогут, только попросите их ласково.

Весы

Хотите кому-то помочь? Сделайте это бескорыстно. Направьте свои силы на дела, в которые искренне верите, даже если факты говорят против ваших убеждений. Действуйте сердцем, оно подскажет верный путь и поможет увидеть скрытые таланты.

Скорпион

Перестаньте думать о старых проблемах. Прошлое уже не вернешь, оно только держит вас и не дает идти вперед. Вы прошлый и вы нынешний - это два совершенно разных человека. Примите это в себе и не ругайте себя по мелочам.

Стрелец

Многие Стрельцы в этот период могут добиться успеха в делах, связанных с рекламой и продвижением. Если вы начали какое-то домашнее дело, закончите его сейчас. Ремонт лучше не начинать, а вот мелкие работы стоит довести до конца.

Козерог

Наведите порядок вокруг и внутри себя. Окружающие сейчас настроены к вам благосклонно, это поможет найти общий язык даже с теми, с кем обычно возникает немало споров. Вы уникальный собеседник, помните об этом при решении деловых задач.

Водолей

Вы забываете о том, что к своим идеям и планам нужно подходить не только творчески, но и практически. Если не начнете действовать решительно, можете отдать свой шанс кому-то менее талантливому, но более активному. Хватит искать себе оправдания и начинайте работать.

Рыбы

Прислушивайтесь к своим мыслям, даже если они кажутся вам странными. Сейчас у вас могут возникнуть интересные идеи, займитесь их реализацией. Если захотите попробовать что-то новое, подойдите к этому с умом, но не сдерживайте своих порывов.

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