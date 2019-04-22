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​Украинцы увидят звездопад Лириды: когда смотреть

понедельник, 22 апреля 2019, 23:09
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В ночь на 23 апреля произойдет удивительное явление – звездопад Лириды.

Звездопад Лириды считается одним из старейших метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до н. э. Тогда он был гораздо интенсивнее, чем сейчас.

Ожидается, что в Киеве Лириды будут видны с 21:00 22 апреля до 5:00 23 апреля. В случае хорошей погоды.

Как сообщают ученые, при условии безоблачной погоды за метеоритным потоком можно будет наблюдать невооружённым глазом в течение нескольких дней. Для того чтобы лучше увидеть Лириды необходимо лечь ногами на север.

В этом году ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 20 "падающих звезд". Их скорость достигает 48 километров в секунду.

Иногда поток Лириды проходил необычно. В частности, в 1922 году в Украине фиксировали по 2 тыс. метеоров в час, примерно по 100 метеоров в час падали в 1982 году в США, а в 1985 году – в Крыму.

Особенность метеоров потока Лириды – они белые и довольно быстрые, в небе появляются яркими вспышками.

При безоблачной погоде для наблюдения за метеорным дождем не потребуются ни телескоп, ни бинокль.

Следующим метеорным потоком, который смогут наблюдать жители Земли, станет звездопад Аквариды. Это произойдет с 28 по 30 июля.

Как сообщал "Апостроф", 17 ноября украинцы стали свидетелями звездопада Леониды, который как раз в этот день достиг своего пика.

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