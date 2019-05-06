Гороскоп на 6 мая: Тельцы будут бунтовать, а Весы не смогут принять критику

Для многих знаков Зодиака день будет трудным и наполненным различными преградами. Хотите знать, что вас ждет 6 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто получит полную свободу действий, кто будет нарушать правила, а кого ждет сильный дискомфорт.

Овен

Овны смогут сами контролировать ситуацию. Вы получите полную свободу, только от вас будет зависить развитие дальнейших событий. Это повлечет за собой большую ответственность, ведь на ваши плечи упадут ошибки не только ваши, но и коллектива.

Телец

Тельцы будут склонны к бунтарству. Правила в этот период совсем не для вас, вы захотите действовать наперекор системе, делать все максимально неординарно и громко. Если позволите себе зайти слишком далеко, наломаете больших дров.

Близнецы

Для представителей этого знака день будет не слишком приятным. Вам будет некомфортно в окружении, к которому вы привыкли. Дела будут казаться скучными, мало что сможет завладеть вашим вниманием. Займитесь своим эмоциональным фоном.

Рак

Сейчас вам не стоит рисковать, постарайтесь отложить решение важных вопросов и принятие решений. Лучше оставаться какое-то время в тени, чтобы накопить побольше сил и тщательно продумать все последующие шаги.

Лев

Вы будете хорошим организатором. Все вопросы, касающиеся планирования, лучше доверить только себе. Не перекладывайте свои дела на других, особенно дома. Постарайтесь отвлечься от суеты и уделить время семье.

Дева

Хороший день для решения финансовых вопросов, также можно попробовать разобраться с рабочими проблемами, которые давно висят в воздухе. Вам стоит проявить свои лучшие качества, в этот период они будут особенно обострены.

Весы

Весы будут особенно чувствительны к любой критике. Даже мелкие замечания могут вас сильно огорчить. Не принимайте все настолько близко к сердцу. В любовных делах будьте решительнее, не бойтесь проявить инициативу. И не огорчайтесь из-за небольших неудачи.

Скорпион

Вас ждут многочисленные провокации, поэтому сохраняйте трезвый рассудок. Смотрите на все холодно и рассудительно, многие будут пытаться сбить вас с толку. Если сможете сориентироваться, обернете ситуацию в свою пользу.

Стрелец

Вам стоит действовать консервативно и не пытаться слишком активно импровизировать. Так вы сможете наконец завершить сразу несколько давних дел. Не забывайте, что окружающие тоже могут уставать, не ждите от людей слишком многого.

Козерог

Вам придется отстаивать свои интересы, и это будет непросто. Неприятных разговоров будет трудно избежать, будьте к ним готовы. Сейчас вам нужно собраться и объяснить всем, почему вы приняли именно ту позицию, которой придерживаетесь.

Водолей

Если будете контролировать свои эмоции, сможете преодолеть многие преграды. День будет очень хорошим для тех, кто держится на позитивной волне. Старайтесь руководствоваться логикой и здравым смыслом, и только потом включать воображение.

Рыбы

Настроение будет сильно скакать из стороны в сторону, постарайтесь поймать его на позитивном пике и удерживать там как можно дольше. Если нужно выпустить пар, займитесь активным видом спорта или творчеством. Не ввязывайтесь в споры, сейчас ваши эмоции не позволят вам отстаивать правильную позицию.

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