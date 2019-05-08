Гороскоп на завтра: Овнам можно отдохнуть, а Весы будут притягивать внимание

День стоит провести в кругу семьи и за приятным общением. Ссор в это время лучше всячески избегать. Хотите знать, что вас ждет 9 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, для кого время будет спокойным, кто сможет наладить давние отношения, а кому звезды будут помогать во всем.

Овен

Представителей этого знака ждет спокойный с тихий период. Вы наконец сможете просто выдохнуть и расслабиться. Постарайтесь не планировать на это время никаких важных дел. Сейчас лучше заняться чем-то приятным и просто отдохнуть.

Телец

Вы сможете наладить старые связи. Сейчас ваши коммуникативные навыки помогут вам решить любые конфликты, даже самые давние. Постарайтесь использовать это, чтобы решить рабочие проблемы. Дома стоит быть терпеливее и внимательнее.

Близнецы

Близнецы будут на высоте, даже если сами ничего не будут для этого делать. Звезды будут помогать вам во всех начинаниях, поэтому день станет крайне удачным. Ловите волну и постарайтесь получить от этого периода как можно больше пользы.

Рак

Ваши коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте. Звезды советуют посвятить это время налаживанию отношений с окружающими и близкими. В профессиональном плане, ваши амбиции и лидерские качества привлекут внимание коллег и будут достойно вознаграждены.

Лев

У Львов возможны удачные покупки. Также существует вероятность, что вам подарят что-то, о чем вы давно мечтали. Если же приятных сюрпризов не будет, порадуйте себя сами - купите новую кофточку, сводите себя в кафе или просто выпейте бокал вина за вкусным домашним ужином.

Дева

Внезапно захлестнувшие эмоции могут затянуть вас в самый настоящий омут. Не теряйте голову, тогда вам удастся остаться на плаву. В работе постарайтесь быть более самокритичными, сейчас начальство будет к вам особенно внимательным.

Весы

Сейчас вы будете особенно притягательны в глазах другого пола. Поэтому стоит соблюдать осторожность, бурные всплески страсти могут затуманить ваш разум. Не забывайте рассуждать логически и взвешивать все детали своих поступков.

Скорпион

Если прямо сейчас вы сделаете что-то для своего будущего, это полностью изменит ход событий. Поэтому не теряйте времени. Также день благоприятен для крупных покупок и продумывания долгосрочных перспектив.

Стрелец

Эмоциональные качели раскачиваются как никогда сильно. Поэтому не беритесь ни за что, в чем не уверены. Если можете посвятить время себе, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ваша внутренняя гармония сейчас на первом месте.

Козерог

Люди наконец начнут признавать вашу правоту. Многие захотят принять вашу сторону, но будьте осторожны. Ваш успех может привлечь недоброжелателей, которые постараются втереться к вам в доверие. Ваше благородство притягивает, помните об этом.

Водолей

Вы можете начать паниковать из-за того, что многие дела нужно будет сделать достаточно быстро. Но не волнуйтесь, всему свое время. Новые знакомства и возможности сделают этот день незабываемым. Не бойтесь браться за амбициозные задачи.

Рыбы

Позвольте себе немного слабостей, иногда они могут помочь нам стать сильнее в будущем. Сейчас вы можете рассчитывать на поддержку окружающих, поэтому смело просите их о помощи в трудный момент.

Читайте также гороскоп на май 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.