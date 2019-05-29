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Гороскоп на 29 мая: Овнам нужно стать серьезнее, а Весы будут на грани

среда, 29 мая 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

День не располагает к активной деятельности. Хотите знать, что вас ждет 29 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно вести себя серьезнее, кто сможет проще решать проблемы, а кого ждет неприятное открытие.

Овен

Овнам нужно начать серьезнее относиться к своим обязанностям. Вы можете легко упустить какие-то важные детали, если не будете внимательно следить за всем происходящим. Не позволяйте недоброжелателям сбивать вас с толку.

Телец

Для представителей этого знака день будет непростым, но приятным. Вы сможете намного легче решать обычные проблемы, дела будут даваться вам проще. Ваше обаяние поможет произвести нужное впечатление на руководство.

Близнецы

Для Близнецов это время будет наполнено негативными эмоциями. Вас ждет неприятное открытие, которое может сильно пошатнуть ваш эмоциональный фон. Не позволяйте себе зацикливаться на плохом, помните, что белая полоса скоро придет.

Рак

Вам придется заняться чьими-то сложными отношениями. Люди будут ждать от вас эмоциональной поддержки и помощи, отказывать им сейчас нельзя. Посмотрите на ситуацию со стороны и дайте ей трезвую оценку. Эмоциями лучше не руководствоваться.

Лев

Львы смогут навести порядок в личных отношениях. Это поможет наладить гармонию внутри себя, поэтому и деловые вопросы будут решаться проще. Дома важно навести порядок, иначе хаос будет мешать вам настроиться на нужную волну.

Дева

Сейчас не все события оправдывают ваши ожидания. Не стоит ждать от окружающих каких-то важных поступков, делайте все сами. Только ваша мудрость может помочь побороть появившиеся трудности. Не бросайтесь в омут, иначе можете в нем потеряться.

Весы

Весы в этот период будут на грани. Вам придется признать свои ошибки. Если вы этого не сделаете, окажетесь в еще более непростой ситуации. Нельзя руководствоваться только эмоциями, они заведут вас в глухой угол. Помните об ответственности.

Скорпион

Это хорошее время для достижения каких-то целей. Но помните, что нужно ставить перед собой реальные задачи. Воздушные замки покорить не получится, поэтому не стоит радовать себя ложными надеждами. Сосредоточьтесь на простых вещах.

Стрелец

Для Стрельцов день будет наполнен материальными тратами. Вам нужно тщательно продумывать бюджет, иначе вы легко можете оказаться в неловкой ситуации. Не идите на поводу у своих желаний, действуйте по намеченному плану.

Козерог

Это хорошее время для романтического свидания. Если вы ждете от своей второй половинки каких-то эмоций, спровоцируйте их. Но действуйте аккуратно. Ваше очарование и умение создать праздник поможет расположить к себе объект вашей симпатии.

Водолей

Вам придется действовать быстро, так как приятные новости не позволят вам долго думать. Также вы можете оказаться в ситуации, когда нужно будет принимать решения за других людей. Делайте то, что подсказывает вам сердце.

Рыбы

Вы покажете хороший результат в деле, которым сейчас занимаетесь. Это может вызвать зависть у многих людей, поэтому стоит соблюдать осторожность. Но не вините людей за их эмоции, они просто пока не получили то, чем уже обладаете вы.

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