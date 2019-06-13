Гороскоп на 13 июня: у Дев будет слишком много энергии, а Козероги смогут наладить давние связи

Сейчас многим придется принимать решения и делать важные шаги. Хотите знать, что вас ждет 13 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет успешен, кому нужно будет мыслить трезво, а кого ждут переговоры.

Овен

Овны в этот период будут успешны. Вы наконец сможете похвалить себя за успешное завершение дел, у вас даже появится явный повод собой гордиться. Но не стоит опускать руки, впереди еще много работы. Полученный опыт - только начало.

Телец

Вам придется принять непростое решение, которое потребует от вас концентрации и трезвого мышления. Сейчас не нужно опираться на свои эмоции, разум сможет лучше подсказать, как нужно действовать. Не выплескивайте негатив на близких.

Близнецы

Вы сможете договориться с кем угодно. Это принесет вам успех практически во всех делах, за что бы вы ни брались. Стоит задуматься о том, чтобы в этот день завершить дела, касающиеся переговоров. Ваша харизма сейчас на высоте, используйте ее.

Рак

Этот день будет благоприятным для саморазвития и творчества. Ваша энергия позволит решить практически любую поставленную перед вами задачу и обойти конкурентов. Звезды также указывают на вероятность полезных знакомств и приятных сюрпризов. В том числе и материальных.

Лев

Вы можете начать жалеть о каких-то делах, которые вам не удалось реализовать. Эти размышления стоит прекратить, так как они не приведут ни к какому полезному результату. Не зацикливайтесь на прошлых возможностях, живите в текущем времени.

Дева

Ваша энергия будет бить через край и вам периодически будет непросто с ней совладать. Это можно использовать, направив поток мыслей в полезное русло. Берите на себя меньше рутины, творческие и трудные задачи сейчас будут даваться вам проще.

Весы

Весы могут быть слишком вспыльчивы в этот период. Ваши эмоциональные порывы будут мешать и вам самим, и окружающим. Держите себя в руках, иначе можете наделать глупостей, с которыми потом будет непросто разобраться.

Скорпион

Ваша работа будет одновременно и радовать вас, и раздражать. Вам будут нравиться интересные задачи и новые идеи, но монотонные процессы могут сильно выбивать вас из колеи. Наберитесь терпения и не взрывайтесь, всему свое время.

Стрелец

Вам придется побыть новатором и придумывать свежие варианты решения давних вопросов. К сожалению, особых успехов ждать не стоит. Но и огорчаться не надо, вы сможете сориентироваться и обойти своих недоброжелателей. Важно не опускать руки.

Козерог

Вы сможете наладить старые связи. Сейчас ваши коммуникативные навыки помогут вам решить любые конфликты, даже самые давние. Постарайтесь использовать это, чтобы решить рабочие проблемы. Дома стоит быть терпеливее и внимательнее.

Водолей

Внезапно захлестнувшие эмоции могут затянуть вас в самый настоящий омут. Не теряйте голову, тогда вам удастся остаться на плаву. В работе постарайтесь быть более самокритичными, сейчас начальство будет к вам особенно внимательным.

Рыбы

Люди наконец начнут признавать вашу правоту. Многие захотят принять вашу сторону, но будьте осторожны. Ваш успех может привлечь недоброжелателей, которые постараются втереться к вам в доверие. Ваше благородство притягивает, помните об этом.

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