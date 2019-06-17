Гороскоп на 17 июня: Тельцов ждут трудности, а Весам надо быть аккуратнее

День будет контрастным, поэтому стоит прислушиваться к своей интуиции. Хотите знать, что вас ждет 17 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут трудности, кому нужно быть внимательным, а кто обязательно должен закончить рабочие дела.

Овен

Вам будет трудно добиться поставленных целей. День может казаться неудачным, но не стоит падать духом, ведь за темной полосой всегда наступает светлая. Поберегите ваши нервы и не срывайтесь по пустякам.

Телец

Очень неоднозначный день. С одной стороны, он будет наполнен трудностями, с другой - вас ждут приятные результаты ваших трудов. Важно не упустить из вида интересные возможности.

Близнецы

Погрузитесь в работу, это поможет вам не переживать о том, что все равно сейчас не решится. Направьте свою энергию в полезное русло - завершите рабочий план, сделайте уборку или сходите на тренировку. И не думайте слишком много.

Рак

День будет наполнен скучными монотонными делами, в которых у вас не будет помощников. Наберитесь терпения, ведь эта рутина сама по себе не завершится. Лучше закончить начатое сейчас, чтобы потом заняться чем-то более интересным без груза обязательств.

Лев

День хорошо подходит для общения, как дружеского, так и на работе. Постарайтесь назначить как можно больше встреч, которые могут положительно сказаться на вашем настроении. Следует прислушиваться к советам от более опытных знакомых, они помогут вам избежать ошибок.

Дева

Вам стоит внимательно анализировать все, что происходит вокруг. Не теряйте бдительность и не идите на поводу у собственных домыслов. Если сомневаетесь в чем-либо, переспросите дважды, так вы сможете избежать неверных выводов.

Весы

Сейчас может показаться, что вам все моря по колено. Но это не совсем так. Лучше соблюдайте осторожность и не беритесь за дела, в которых не уверены на 100%. Совершить ошибку всегда проще, чем ликвидировать ее последствия.

Скорпион

Если вы не хотите прислушиваться к мнению со стороны, лучше не беритесь за важные дела. Самостоятельно вы сейчас только наломаете дров. А вот с поддержкой со стороны сможете добиться успеха. Командная работа всегда требует внимательного отношения к окружающим.

Стрелец

Вы полны энергии, поэтому можете добиться очень многого. Сейчас стоит смело браться за любые дела. Но важно, чтобы вам не было скучно, иначе вы быстро перегорите. Займитесь тем, что вам интересно, тогда сможете достичь новых высот.

Козерог

Сейчас вы сосредоточены, уверены в себе и привлекательны. Это придаст вам сил успешно закончить многие дела. Звезды советуют заняться спортом или запланировать путешествие, новые впечатления еще больше раскроют ваш потенциал.

Водолей

Придерживайтесь плана и прислушивайтесь к своей интуиции. Лучше не делать сейчас ничего необдуманного, так как негативные волны особенно сильны. Соблюдайте осторожность и будьте открыты с близкими.

Рыбы

Возможны споры и даже конфликты на финансовой почве. Также вам может показаться, что вас никто не поддерживает. Вспомните о том, что близкие люди много раз помогали вам ранее, поэтому нельзя осуждать их поведение слишком критически.

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