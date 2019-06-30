Оружие возмездия: спутник сфотографировал секретную российскую подлодку

В сети обнародовали снимок со спутника на котором, предположительно, запечатлены атомная подлодка "Белгород" и стратегическая подлодка проекта 955 "Борей".

Об этом сообщает ресурс Naked Science.

Так, атомную подводную лодку К-329 "Белгород" многие специалисты считают самой секретной российской субмариной. Лодка выступает в качестве носителя беспилотного подводного аппарата типа "Посейдон", также известного как "Статус-6". Это, напомним, "оружие возмездия", которое призвано доставить ядерный боеприпас к берегам вероятного противника для поражения стратегически важных прибрежных целей.

Сама лодка - носитель "Посейдона" представляет не меньший интерес, тем более что информации о ней относительно мало. Недавно известный во всем мире исследователь Военно-морского флота Х. Саттон опубликовал спутниковый снимок К-329 "Белгород". Размер лодки можно сравнить с размером субмарины проекта "Борей".

Как ранее сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин объявил о создании в России новой гиперзвуковой ракеты.