В России спустили на воду самую большую в мире подлодку: фото, видео и реакция Запада

На Северодвинском судостроительном заводе в России спустили на воду атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", которая считается самой большой субмариной в мире и способна будет перевозить беспилотные носители ядерных боеголовок "Посейдон".

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что подводная лодка "Белгород" построена по проекту 09852. Пока субмарина не готова к плаванию — после спуска на воду она будет достраиваться, а затем начнутся ее швартовочные и ходовые испытания.

Западные СМИ обратили внимание на спуск подлодки и называют ее "мать всех подлодок".

В частности, в публикации немецкого издания Stern, перевод которой представляет ИноСМИ, отмечается, что длина субмарины составляет 184 метра, а водоизмещение – 30 тысяч тонн. Stern уточняет, что эта подлодка предназначена для особых задач. В частности, она способна нести пять-шесть подводных беспилотников "Посейдон". При этом "Белгород" приводят в движение два реактора мощностью около 100 тысяч лошадиных сил, которые позволяют развивать скорость до 33 узлов.

Издание пишет, что "Белгород" вряд ли станет применяться для атак на отдельные вражеские субмарины и корабли или для запуска ракет, а будет транспортировать мини-субмарины и испытывать новые технологии. В частности, высказывается предположение о том, что субмарина сможет перевозить мини-подлодки, предназначенные для экстремальных глубин, что позволит устанавливать контролирующие судоходство глубоководные буи.

Но наибольшее беспокойство у западных экспертов вызывает тот факт, что "Белгород" может использоваться в качестве носителя "Посейдонов", которых на Западе уже назвали "оружием Судного дня". Одного такого подводного дрона с ядерной боеголовкой достаточно, чтобы уничтожить американскую авианесущую группу или вызвать мега-цунами у побережья США. Stern пишет об опасности "Посейдонов", каждый из которых имеет 20-метровую длину. Эти подводные беспилотники могут использоваться на глубинах более 1000 метров, меняя направление движение и глубину погружения и имея неограниченный запас хода при скорости около 200 километров в час.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин объявил о создании в России новой гиперзвуковой ракеты.