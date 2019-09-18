Гороскоп на 18 сентября: Тельцам придется уступить, а Рыбы будут нарываться на скандал

Приятные новости и яркие впечатления - именно это несет новый день. Хотите знать, что вас ждет 18 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет притягивать людей, кому нельзя прятаться, а кто должен хорошенько поработать.

Овен

Ваше очарование будет особенно сильно притягивать людей в этот период. Используйте это, чтобы завязать новые полезные и интересные знакомства. Сейчас хорошей идеей будет встреча с друзьями, отдых на природе и другие развлечения.

Телец

Не прячьтесь за спинами других, участвуйте в диалогах и принятии деловых решений. Хорошее время для планирования поездок. Также вы можете попытаться решить давний конфликт. Но будьте готовы к тому, что вам придется пойти на уступки.

Близнецы

Для Близнецов день будет наполнен приятными новостями. Если будете достаточно работать, сможете очень многого добиться в короткие сроки. Дома не позволяйте себе забывать о близких людях, они сейчас нуждаются в вашей поддержке.

Рак

Вы зацикливаетесь на себе и не слышите окружающих. Потому и допускаете немало ошибок. Если немного укротите свое самолюбие, сможете быстро исправить собственные ошибки. А близкие с удовольствием вам помогут, только попросите их ласково.

Лев

Для Львов день будет очень неплохим. Вы будете действовать настолько решительно и активно, что конкуренты просто не смогут за вами угнаться. Но не забывайте и об отдыхе, сейчас вы можете слишком увлечься и перегрузить свой организм.

Дева

Вы сможете добиться успеха, который будет полезен не только вам, но и окружающим. Люди будут благодарны за вашу отзывчивость и умение слушать. Если хотите развлечься, устройте дома вечеринку, позовите любимых друзей и расслабьтесь.

Весы

Для Весов день будет приятным и веселым. Но вы будете не слишком продуктивны в важных делах. Вам будет хотеться гулять, развлекаться и заниматься чем угодно, кроме работы. Если можете взять выходной, постарайтесь это устроить.

Скорпион

Все наконец начнет налаживаться, как дома, так и на работе. Смело продвигайте свои идеи, даже если раньше окружающие их не приняли. Сейчас вам будет легче донести свою точку зрения до других, только обязательно контролируйте свои эмоции.

Стрелец

Стрельцам будет непросто разобраться с рабочими делами. Трудности будут поджидать за каждым углом, и избавиться от них будет непросто. Попросите помощи у более опытных коллег, также хорошей идеей будет командная работа.

Козерог

Стройте планы, зовите гостей, назначайте встречи. Все будет удаваться без особого труда и с удовольствием. Наслаждайтесь этим периодом, сейчас вы можете просто расслабиться и действовать так, как вам хочется. Можете также научиться чему-то новому.

Водолей

Водолеи могут внезапно приболеть. Следите за состоянием своего здоровья, чтобы потом не пришлось лечиться. Витамины, нужное количество воды, правильное питание, свежий воздух, сон - эти вещи сейчас должны стать вашими лучшими друзьями.

Рыбы

Вы словно специально делаете все так, чтобы окружающие на вас сердились. Даже пытаетесь нарваться на конфликт, спровоцировать ссору, заставить людей с вами ругаться. Рыбы в этот период - настоящие энергетические вампиры.

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