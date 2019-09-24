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Гороскоп на 24 сентября: Близнецам нужно побороть лень, а Овнов может подвести здоровье

вторник, 24 сентября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Сейчас нужно настроиться на большое количество разговоров, которые не всегда будут приятными. Хотите знать, что вас ждет 24 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя брать работу домой, а кому предстоит помириться с обидчиком.

Овен

Не спешите хвататься за все дела одновременно. Вы живой человек, который тоже имеет право устать и хотеть пожить в свое удовольствие. Если не можете отложить работу, хотя бы не занимайтесь ей в свое свободное время.

Телец

Вас ждет большое количество разговоров, как приятных, так и не очень. Включите свои коммуникативные навыки, ваша харизма поможет сохранить авторитет в глазах окружающих. Также вам стоит помириться с давним обидчиком.

Близнецы

В вашем графике не остается места для отдыха. Это неправильно и даже вредно. Найдите в своем расписании свободный день, чтобы можно было просто расслабиться. Иначе ваших сил не хватит на завершение важных задач.

Рак

Постарайтесь сконцентрироваться на делах, которые вам приятны. Не стоит слишком увлекаться рутиной, лучше прогуляйтесь с друзьями, займитесь приятными домашними хлопотами. В это время вам важно набраться сил и хороших эмоций.

Лев

Смело беритесь за новые дела, не бойтесь пробовать что-то, чего раньше никогда не делали. Сейчас вы полны энергии и энтузиазма, это может привести вас к совершенно неожиданным успехам. Ловите волну и не опускайте паруса, удачи!

Дева

Обаяние поможет вам добиться желаемого, но сильные эмоциональные всплески будут мешать. Отвлекайтесь от дел, которые вам неприятны. И не игнорируйте свою усталость, тело само подскажет, когда стоит взять отгул и выспаться хорошенько.

Весы

Весы смогут помочь другим решить их проблемы. Это положительно скажется на вашей самооценке, но не стоит забывать и о собственных делах. Вероятна скорая встреча с приятными людьми. Настройтесь на общение и не давайте себе грустить.

Скорпион

Вам могут предложить прибыльную работу, но не спешите соглашаться. Если условия труда вас не устроят, отстаивайте свою позицию. Не позволяйте никому вас использовать. Если хотите добиться большего, действуйте активнее.

Стрелец

Стрельцов посетят очень оригинальные и интересные идеи, которые оценят не только окружающие, а и люди со стороны. Важно не терять боевой настрой, идите вперед, не останавливаясь и не сбавляя темп. Вскоре вас ждет что-то внезапное и приятное.

Козерог

Ваш творческий потенциал растет, но не стоит забывать о привычных делах и важных задачах. Постарайтесь увлекаться новыми занятиями без ущерба основному ритму. Не стоит также слишком активно рваться вперед, всему свое время.

Водолей

Водолеи в этот день будут удачливы. Вам могут предложить заняться профессиональным ростом, не стоит отказываться от интересных идей. На любовном фронте все будет неоднозначно. Противоречивые чувства сейчас лучше проверять.

Рыбы

Вам нужно поставить перед собой максимально четкие цели. Вы сможете самостоятельно добиться желаемого, но только в том случае, если не будете хвататься за несколько дел одновременно. Не сходите с намеченного курса и тогда все получится.

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