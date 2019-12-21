Гороскоп на 21 декабря: Рыбам нужно дать себе пинка, а от Скорпионов могут что-то скрывать

Хотите знать, что вас ждет 21 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя лениться, а кто почувствует неуверенность.

Овен

Как бы вам ни хотелось отправить все дела куда подальше, соберись и займитесь работой. Скоро у вас появится возможность хорошенько отдохнуть. Но сегодня вы не можете себе позволить лениться.

Телец

В этот день вам стоит присмотреться к своему внешнему виду. Скорее всего, сейчас вы не слишком им довольны. Приведите себя в порядок, это поможет поднять настроение и почувствовать уверенность в своих силах.

Близнецы

День будет спокойным и плодотворным. Вы много успеете, если не будете лениться. Также велика вероятность решения какого-то важного для вас вопроса. Возможно, дома или на работе вам сделают приятное предложение. Но не стоит спешить с выводами.

Рак

Перед важными делами постарайтесь успокоиться. Вам пригодится размеренное мышление. Сейчас вы не будете особо сильно влиять на ход событий, но многие ваши действия отразятся на дальнейших планах других людей.

Лев

Вас ждут задачи, за которые обычно вы не стали бы браться самостоятельно. Но, увы, пока не закончатся эти дела, начать что-то новое будет проблематично. Наберитесь терпения и подумайте, как можно быстро и качественно все завершить.

Дева

Вы можете чувствовать неуверенность из-за желания попробовать что-то новое. Отгоняйте от себя все сомнения и просто идите вперед. Как говорится, пусть случится то, что должно случиться. Вас ждет важный опыт.

Весы

Вероятны ошибки в расчетах. Продумывайте все рабочие дела дважды, чтобы позже не пришлось ничего переделывать. Разберитесь с потоком задач, тогда сможете быстро все закончить и наконец-то отвлечься от скучной рутинной работы.

Скорпион

Ваш партнер может что-то от вас скрывать. Но не спешите начинать скандал и устраивать расследование. Очень может быть, что вам пока не нужно видеть то, что от вас прячут. Наберитесь терпения и получите больше, чем ожидаете.

Стрелец

В плену своих мыслей вы не можете сосредоточиться на реальности. Ваше сознание сейчас перегружено, негативные волны охватывают его со всех сторон. Поговорите с другом или психологом.

Козерог

Старые проблемы будут проще решаться в этот период. Вспомните, кому и что вы недавно обещали. Важно вовремя выполнить все, что нужно, иначе люди могут на вас обидеться или даже разочароваться. Не берите денег в долг без крайней нужды.

Водолей

Держите волну, которую недавно поймали. Она приведет вас к чему-то совершенно новому и очень увлекательному. И не бойтесь показаться смешным, глупым или не слишком опытным. Будет весело.

Рыбы

Еж, как говорится, птица гордая. Вам надо заняться какими-то делами, но без волшебного пинка вы ну никак не хотите ничего начинать. Не ждите этого пинка от других, дайте его себе самостоятельно. Под любым предлогом.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.