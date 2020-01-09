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Гороскоп на 9 января: Тельцы будут непредсказуемы, а Весам нужно быть упрямыми

четверг, 09 января 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 9 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может получить прибыль, а кому придется планировать мероприятия.

Овен

За вашей спиной кто-то планирует масшабный проект. Прислушайтесь к тому, что говорят коллеги. Если это задача не украдена у вас, все в порядке. Но если кто-то пытается присвоить вашу идею - не молчите.

Телец

Сегодня вы будете вести себя непредсказуемо. Вам может прийти в голову практически что угодно, от смены имиджа до перезда в другую страну. Подумайте, с чем может быть связано такое импульсивное поведение.

Близнецы

Ваша личная жизни может немного пошатнуться. Семейные пары могут почувствовать острую нехватку романтики, на этой почве возможны обиды и недопонимания. Старайтесь обсуждать все нюансы со своей второй половиной.

Рак

Тем представителям знака, у которых есть дети, сегодня придется не сладко. Вам может казаться, что младшие делают все возможное, чтобы вывести вас из себя. На самом деле, им просто не хватает вашего внимания.

Лев

Заставьте себя закончить запланированные дела. Это будет не просто, так как с самого утра вас будет одолевать сильная лень. Но нужно переступить через это состояние, иначе позже вам будет еще сложнее.

Дева

Отвлекитесь от компьютера. В последнее время вы проводите в интернете слишком много времени, это негативно влияет на ваш сон и настроение. Почитайте книгу, послушайте музыку. А еще лучше проведите время с близкими.

Весы

Сегодня вам очень пригодится ваше коронное упрямство. Обычно людей раздражает это качество, но в этот день все будет совсем наоборот. Не бойтесь идти напролом, если четко видите свою цель и уверены в своих знаниях.

Скорпион

Поберегите свои нервы. Кто-то может пытаться спровоцировать вас на конфликт, но не нужно на это реагировать. Направьте свою энергию в более приятное и позитивное русло. А провокаторы пусть сами подавятся своей агрессией.

Стрелец

В работе вероятны небольшие перепады. Вы можете почувствовать, что устали заниматься своим привычным делом. Не принимайте поспешных решений. Лучше обсудите ситуацию с кем-то, кому доверяете.

Козерог

В этот день вы можете получить какую-то прибыль. Не спешите сразу же расставаться с деньгами, они вам еще пригодятся. Также стоит хорошенько распланировать семейный бюджет, скоро вас ждет интересное приключение.

Водолей

Сегодня вам нужно постараться отпустить свои переживания. Не зацикливайтесь на эмоциях. Помните, что ваше настроение - плод ваших собственных мыслей. Лучше подумайте, как можно наладить общий фон.

Рыбы

Вероятно, вам придется планировать какие-то крупные мероприятия. Не бойтесь этой ответственности, у вас все получится. Но стоит попросить о помощи кого-то, у кого больше опыта в подобных делах. Иначе не обойдется без оплошностей.

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