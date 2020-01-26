Гороскоп на 26 января: Козерогам нужно говорить правду, а Овнов ждет важный поворот

Хотите знать, что вас ждет 26 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно выйти из дома, а кто должен перестать себя перегружать.

Овен

В будущем вас ждет важный жизненный поворот, к которому нужно подготовиться уже сейчас. Приятные события могут вскружить вам голову, поэтому постарайтесь все продумать заранее.

Телец

Честно задайте себе вопрос - чего именно вам не хватает? Если вам просто скучно, придумайте себе занятие. Если же вы хотите сменить обстановку, сделайте для этого все возможное. Не нужно останавливаться на пути к цели.

Близнецы

За порогом вашего дома и офиса тоже есть жизнь. Конечно, у вас очень много важных дел, но нельзя забывать и об обычном отдыхе. Сходите на прогулку в парк или лес, это многое изменит в вашем сознании.

Рак

Зачем вам такое количество дел одновременно? Подумайте, ради чего вы сейчас так себя перегружаете. Действительно ли нужно браться за все задачи сразу, или может быть все-таки часть из них можно отложить в сторону?

Лев

Перерывы между работой и домом стоит заполнить чем-то творческим. Пойдите на интересную прогулку или запишитесь на курсы. Сейчас ваш мозг требует новых знаний, а душа просит о приключениях.

Дева

Напоминайте себе, что счастье складывается из мелочей. Замечайте маленькие радости - утреннее солнце, приятный ветерок, вкусный кофе и интересную беседу. Чем чаще вы будете настраиваться на позитив, тем веселее будете жить.

Весы

Совсем скоро вы почувствуете новый прилив сил и эмоций. Это связано с вашим окрыленным настроением. Используйте эти эмоции, чтобы задержать в своей жизни состояние радости и приятного умиротворения.

Скорпион

Остановитесь на минутку и просто подышите. Посмотрите в окно, выпейте чашечку чая. Никуда не спешите и позвольте себе насладиться этим моментом. Скоро вам понадобится заряд приятных эмоций.

Стрелец

Продумайте свои траты наперед. Иначе вы легко можете потерять большую сумму денег. Сейчас вам нужно внимательно следить за своими импульсами, они могут завести вас в настоящий тупик.

Козерог

Не бойтесь обидеть людей своей правдой. Ложь может казаться более приятной, но она все равно остается ложью. Нет ничего плохого в том, что вы думаете и чувствуете не совсем так, как хочется другим.

Водолей

После тяжелого дня позвольте себе хорошенько расслабиться и отдохнуть. Примите ванну, выпейте вкусный напиток и проведите время так, как хочется именно вам.

Рыбы

Вас ждет интересный, но не самый легкий период. Помните, что все может портиться не только от перепадов настроения, но и от усталости. Не пытайтесь сделать все дела одновременно.

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