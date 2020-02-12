Гороскоп на 12 февраля: Рыбам нужно трезво оценивать свои возможности, а Овнов ждут важные встречи

Хотите знать, что вас ждет 12 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно строить планы, а кому нужно сдерживать свои эмоциональные порывы.

Овен

Этот день принесет вам важные встречи. Будьте готовы к тому, что вам придется производить впечатление на влиятельных людей. Не будьте слишком прямолинейны, иногда лучше промолчать или уступить, чтобы позже доказать свою правоту эффективнее.

Телец

Вас ждет плавный и размеренный день. Скорее всего, вам не придется ни о чем особо переживать. Используйте это время, чтобы разложить по полочкам все свои планы, мысли и задачи. Также можно составить список.

Близнецы

Вам стоит посвятить это время дороге. Все, что касается поездок, дальних или не очень, обречено на успех. Прогуляйтесь, съездите за город, или даже отправьтесь в спонтанное путешествие - это подарит вам бесценный заряд позитивных эмоций.

Рак

Сегодня вы сможете добиться всех поставленных целей. Но только в том случае, если не будете позволять себе лениться. Помните, что сейчас ваш успех зависит только от приложенных усилий.

Лев

Стройте планы, зовите гостей, назначайте встречи. Все будет удаваться без особого труда и с удовольствием. Наслаждайтесь этим периодом, сейчас вы можете просто расслабиться и действовать так, как вам хочется. Можете также научиться чему-то новому.

Дева

Для Дев это время будет непростым. Вы постоянно не будете находить себе места, все будет казаться странным, непривычным. Даже в самой комфортной обстановке вы найдете, к чему придраться. Не позволяйте себе срываться.

Весы

Вчерашние переживания сегодня уйдут на второй план. Это позволит вам немного расслабиться. Если хотите и можете, можно сегодня вообще ничего не делать. Позвольте себе полениться и просто отдохнуть.

Скорпион

Вы доведете до конца старые дела и сможете заняться домашними заботами. Рутинные занятия будут приносить вам большее удовольствие, чем рабочие задачи. Поэтому поскорее завершите все карьерные вопросы и займитесь уборкой и готовкой.

Стрелец

У Стрельцов не будет времени на душевные переживания - сейчас всем будет что-то от вас нужно. Как только закончится одно дело, будет сразу же начинаться другое, и так продлится еще какое-то время. Старайтесь себя не перегружать.

Козерог

Сейчас вам стоит сдерживать свои эмоциональные порывы. Не позволяйте себе нецензурно выражаться в присутствии людей, не кричите, не устраивайте скандалов. Также вас может захлестнуть зависть, боритесь с ней.

Водолей

Ваше настроение будет на высоте весь день. Больших радостей не предвидится, а вот маленьких будет очень много, важно только обращать на них внимание. Вы даже можете получить неожиданную прибыль, если вовремя поймаете свой момент.

Рыбы

Вы будете допускать больше промахов, чем обычно. Сейчас вам особенно легко усложнить себе жизнь. Будьте внимательны к деталям, постарайтесь трезво оценивать свои возможности. Не берите на себя больше, чем можете себе позволить.

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