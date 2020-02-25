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Гороскоп на 25 февраля: Водолеям помогут звезды, а у Рыб будет очень много дел

вторник, 25 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 25 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого будет раздражать привычная работа, а кто сможет проявить свои хорошие качества.

Овен

Вас ожидает обычная привычная рутина. День может показаться скучным, но помните, что отсутствие новостей - хорошие новости. Наслаждайтесь стабильностью и тишиной, займитесь простыми приятными делами. Уделите время семье и дому.

Телец

Вы сможете наладить старые связи. Сейчас ваши коммуникативные навыки помогут вам решить любые конфликты, даже самые давние. Постарайтесь использовать это, чтобы решить рабочие проблемы. Дома стоит быть терпеливее и внимательнее.

Близнецы

Ваша работа будет одновременно и радовать вас, и раздражать. Вам будут нравиться интересные задачи и новые идеи, но монотонные процессы могут сильно выбивать вас из колеи. Наберитесь терпения и не взрывайтесь, всему свое время.

Рак

Вы сможете проявить свои лучшие качества. Это хороший период для встреч и переговоров. Также стоит побольше двигаться, ваша физическая форма нуждается в небольшой нагрузке. Не забывайте переключаться и отвлекаться от работы.

Лев

Львы могут быть слишком вспыльчивы в этот период. Ваши эмоциональные порывы будут мешать и вам самим, и окружающим. Держите себя в руках, иначе можете наделать глупостей, с которыми потом будет непросто разобраться.

Дева

Вы сможете договориться с кем угодно. Это принесет вам успех практически во всех делах, за что бы вы ни брались. Стоит задуматься о том, чтобы в этот день завершить дела, касающиеся переговоров. Ваша харизма сейчас на высоте, используйте ее.

Весы

У Весов появится повод собой гордиться. Вы сможете одолеть свои слабости, это поднимет ваш боевой дух. Даже те, кто в последнее время начал сильно сомневаться в себе, сейчас получат заряд бодрости и оптимизма. Держитесь за это состояние.

Скорпион

Скорпионы в этот период будут успешны. Вы наконец сможете похвалить себя за успешное завершение дел, у вас даже появится явный повод собой гордиться. Но не стоит опускать руки, впереди еще много работы. Полученный опыт - только начало.

Стрелец

На большую прибыль сейчас рассчитывать не стоит. Финансовое положение останется прежним, даже если вы будете очень стараться его улучшить. Отложите денежные вопросы и займитесь семьей. Вашим близким сейчас нужно внимание.

Козерог

Вы можете начать жалеть о каких-то делах, которые вам не удалось реализовать. Эти размышления стоит прекратить, так как они не приведут ни к какому полезному результату. Не зацикливайтесь на прошлых возможностях, живите в текущем времени.

Водолей

Водолеи будут на высоте, даже если сами ничего не будут для этого делать. Звезды будут помогать вам во всех начинаниях, поэтому день станет крайне удачным. Ловите волну и постарайтесь получить от этого периода как можно больше пользы.

Рыбы

У Рыб не будет времени на душевные переживания - сейчас всем будет что-то от вас нужно. Как только закончится одно дело, будет сразу же начинаться другое, и так продлится еще какое-то время. Старайтесь себя не перегружать.

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