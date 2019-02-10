Maruv Siren song: о чем поет финалистка украинского нацотбора Евровидения

На первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2019 первое место по оценкам телезрителей заняла исполнительница Maruv (Анна Корсун) с песней "Siren Song".

Судьи дали Maruv третье место.

Песня Maruv исполнялась на английском с элементами немецкого языка. Она посвящена теме любви и сопровождалась достаточно откровенным номером.

Полный текст песни:

MARUV - украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Благодаря композиции Drunk Groove, исполнительница завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 80 миллионов просмотров.

В 2015 году в составе группы The Pringlez она участвовала на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где заняла третье место. Певица также принимала участие в таких проектах, как "Голос страны" и "Х-фактор".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Maruv объяснила свои концерты в РФ.