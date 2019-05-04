Уфолог обнаружил на Марсе египетскую гробницу: видео

Исследователь бытия внеземных цивилизаций выявил египетскую гробницу на Марсе.

Об этом он говорит в своем видео.

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Красной планете объект, который очень похож на гробницы египетских фараонов.

Так, из этого открытия родилось предположение, что марсиане в виде божеств спустились на земной шар во имя просвещения человечества. Этой теории уже много лет и она возникла из-за исследований, которые говорят, что Египет того времени, возможно, наиболее подходил для жизни марсиан. Так и предполагали, что инопланетные существа потому и выбрали страну местом своей дислокации. Также уфологи неоднократно вспоминали о фигуре марсианки, которая имела сходство с земной амазонкой.

Как сообщал "Апостроф", в NASA назвали победителей конкурса 3D-Printed Habitat Challenge, цель которого - разработать концепт жилого модуля для инопланетной базы на Марсе.