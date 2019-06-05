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В сериале "Чернобыль" нашли забавный баг: опубликован скриншот

среда, 05 июня 2019, 09:18
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В пятой серии популярного сериала "Чернобыль" от телеканала HBO место действия одного из эпизодов по сюжету происходит в Москве, однако зрители узнали на кадрах улицы Киева.

В частности, на одном из кадров демонстрируется городской пейзаж с подписью "Москва, март 1987 года". На самом деле съемки этого момента происходили в Киеве на улице Хмельницкого в районе станции метро "Театральная".

Для того, чтобы воссоздать 1986 год в Украине, во время съемок сменили вывески на некоторых учреждениях и магазинах. По улицам, где снимали часть сериала, пустили автомобили и автобусы периода 1980-х годов.

Напомним, подробнее о нашумевшем сериале и Чернобыльской трагедии читайте в материале "Апострофа": Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных".

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