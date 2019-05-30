Скандал вокруг сериала "Чернобыль": сценарист ответил на обвинения из Украины

Автор сценария и исполнительный продюсер популярного мини-сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин ответил на обвинения украинского драматурга Павла Арье в плагиате.

Об этом он написал в Twitter, отвечая на вопрос журналиста.

"Нет, я никогда не читал и не видел постановок Павла Арье, не слышал и про "Бабу Присю". На эту сцену меня вдохновил момент, описанный в "Голосах Чернобыля", в котором женщина продолжает доить корову, а солдат — выливать молоко. Впрочем, ее речь — исключительно моя", – сообщил Крейг Мейзин.

"Голоса Чернобыля" – название, которое получила в переводе на английский книга белорусской писательницы и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва: хроника будущего".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сериале "Чернобыль" американского телеканала HBO заметили сходство с монологом из пьесы украинского драматурга Павла Арье "В начале и в конце времен". Речь идет о четвертой серии "Чернобыля", где в первой сцене солдат заставляет старушку покинуть зону отчуждения.