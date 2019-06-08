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Нобелевский лауреат высказалась о "людоедстве" Кремля и ненависти россиян к Украине

суббота, 08 июня 2019, 05:25
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Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница и журналиста Светлана Алексиевич высказалась в поддержку Украины в ее противостоянии агрессии России, а также раскритиковала российских пропагандистов, поддерживающих действия Кремля.

Об этом она заявила в интервью "НВ".

"Людоедство сегодня — убивать, как убивают, в Украине. На уровне глубокого народного бытия, если его, конечно, не дозировать телевидением (то, что делают сейчас в России), ненависти нет. Антиевропеизм, антиукраинизм очень чувствуется. Обычному человеку трудно этому противостоять, если это впрыскивается постоянно изо дня в день. Я думаю, надо будет судить тех, кто сегодня работает на российском телевидении. Но народная дипломатия не решает наших проблем, если мы возьмем и с танками войдем, как вошли в Украину, как забрали Крым!", - сказала писательница.

Она также поделилась мыслями о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину. По ее мнению, во многом он строит свою внешнюю политику на экспансивных амбициях российских "пролетариев" – граждан низкого социального статуса, позиции которых не совпадают с мнением прогрессивной европейской интеллигенции.

"На огромных пространствах России нужна сверхидея, благодаря которой страна цементируется. Все кричали "национальная идея, национальная идея", и приходит Путин, какое-то время еще по инерции поддерживает идеи Собчака, Ельцина, а потом начинает делать то, что умеет. И делает ставку не на ту продвинутую часть людей, а на ту темную часть: на каких-то рабочих далекого вагоноремонтного депо, которые говорят, что "мы великая Россия". И он сказал - мы великая Россия. И там, где интеллигенция, художники увидели катастрофу, народ тут же объединился, вцепившись в мощное народное тело, сформированное на почве ненависти", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которым рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос в два раза и превысил 70%.

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