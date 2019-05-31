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Известный художник высмеял внезапно выросший рейтинг Путина

пятница, 31 мая 2019, 18:51
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Известный карикатурист Сергей Елкин подготовил новую карикатуру к результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос в два раза и превысил 70%.

Свою работу он выложил в открытый доступ в Twitter-аккаунте.

"У вас тоже упал рейтинг Путина? Тогда мы идем к вам", - пошутил автор в подписи к посту.

На рисунке изображен сотрудник ВЦИОМ, который берет интервью у человека, свисающего с края обрыва. По мнению автора, именно такой способ – погружение в стрессовые обстоятельства, используют подконтрольные Кремлю российские социологи, чтобы обеспечить необходимые цифры в отчетах.

Как сообщал "Апостроф", в феврале 2019 рейтинг доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путину обновил антирекорд, упав до уровня 32,2%.

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