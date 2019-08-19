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Яблочный Спас: что нельзя делать 19 августа на Преображение Господне

понедельник, 19 августа 2019, 06:22
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Фото: pixabay.com

19 августа православные христиане в Украине празднуют Яблочный Спас, или Преображение Господне - один из важнейших церковных праздников.

Легенда гласит, что именно в этот день Иисус Христос вместе с апостолами поднялся на гору Фавор. Во время молитвы он неожиданного преобразился перед своими учениками: его одеяние засияло невероятной белизной. Своим преображением Христос открыл апостолам свое предназначение, что он - Сын Божий. Когда Иисус вернулся к людям, то попросил их собрать яблоки, чтобы Отец освятил их. Отсюда и пошло еще одно название праздника - Спас на горе.

В этот день принято идти в храм и освящать яблоки, груши, виноград и другие плоды, созревшие в саду. В день Яблочного Спаса также существуют определенные запреты, которых стоит придерживаться.

"Апостроф" рассказывает, что нельзя делать в праздник Преображения Господня.

Что нельзя делать в этот день

- Так как Яблочный Спас - разгар Успенского поста, поэтому стоит придерживаться некоторых запретов в пище. Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Но по случаю праздника церковь допускает употребление рыбы и немного красного вина.

- Запрещаются все работы по дому и в огороде. Нельзя шить, вязать, стирать, строить и копать. Наши предки верили, что если в Яблочный Спас увлекаться тяжелой работой, то до конца жизни придется лить слезы.

- Еще один запрет касается животных. В день Яблочного Спаса нельзя наносить вред живим существам, в том числе и убивать мух и других насекомых. Говорят, что если в этот день на вас сядет муха, то в ближайшее время вас ждет счастье. При этом важно насекомое не прогонять, а подождать, пока оно улетит.

- Нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаешь в этот день, могут вернуться к тебе в будущем.

- Нельзя есть яблоки свежего урожая до Яблочного Спаса. Особенно это касается прекрасной половины. Считалось, что если женщина съест плод до праздника, то навлечет беду на всю семью.

- В праздник Преображения Господня невозможно венчание. Также стоит воздержаться от увеселительных мероприятий и шумных гуляний. В этот день также не рекомендуется громко разговаривать.

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