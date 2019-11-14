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Участие украинки в конкурсе "Мисс Вселенная" оказалось на грани срыва: обнародовано письмо

четверг, 14 ноября 2019, 20:39
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Посольство США в Украине отказало в выдаче визы 26-летней жительнице Запорожья Анастасии Субботе, которая должна представлять Украину в США на конкурсе "Мисс Вселенная".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Факты.

"До отлета Анастасии в Атланту, штат Джорджия, остается 12 дней, и мы полностью готовы к участию в самом престижном мировом конкурсе Miss Universe — наряды, видео, национальный сувенир, и костюм. За 14 лет работы такой случай впервые — нашим Мисс всегда давали визу и не ставили под сомнение, что девушка действительно представляет Украину на мировой арене. Тем более что Анастасия Суббота предоставила все необходимые документы и подтверждения. Мы очень надеемся, что господин Посол лично ознакомится с этой ситуацией и решение визового центра посольства США будет пересмотрено в позитивную сторону. В случае повторного отказа Украина не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году. Именно из-за отказа в визе", - рассказала директор и владелец конкурса "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова.

По этому поводу Анна Филимонова обратилась с официальным письмом к временному поверенному США в Украине Уильяму Тейлору с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее Анастасия Суббота рассказала о своем отношении к пластическим операциям, а также призналась, прибегала ли она к подобным процедурам.

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