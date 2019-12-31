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Поздравления с Новым годом 2020 в картинках и видео

вторник, 31 декабря 2019, 14:57
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Фото: pixabay.com

Новый год уже на пороге, а значит - самое время выбирать поздравления родным, друзьям и коллегам. Они могут быть в прозе или стихах, длинными или короткими, но главное - должны быть искренними и теплыми.

Поскольку не все близкие могут быть рядом в новогодний праздник, то можно отправить им картинку с пожеланиями, музыкальную открытку или написать смс. "Апостроф" собрал красивые новогодние открытки, которые помогут подарить получателю ощущение праздника.

Открытки к Новому году 2020

Смешные открытки в Новому году 2020

Если не знаете, как поднять настроение в праздник близким и друзьям - отправьте им шуточную открытку. Согласитесь, что без смеха сложно представить себе полноценную жизнь.

Видеопоздравления с Новым годом 2020

Самые теплые пожелания с Новым годом можно передать своим самым близким людям, просто отправив им веселое видео. Также не стоит забывать, что 2020 - год Крысы, поэтому будет плюсом, если в ролике будет присутствовать забавный грызун. Выбирайте понравившиеся музыкальные открытки и отправляйте их родственникам, друзьям и коллегам.

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