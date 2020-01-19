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Детектив нашел персидскую рукопись 15 века, которая стоит миллион долларов: фото

воскресенье, 19 января 2020, 04:19
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Нидерландский детектив Артур Бранд, который занимается розыском потерянных культурных ценностей, нашел украденную рукопись XV века, которая стоит 24,2 млн гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Times .

Это - рукопись персидского поэта Дивана Гафиза. Книга датирована 1462-1463 годами, покрытая золотом. Ее похитили из коллекции иранского коллекционера Джафара Газе в Германии после его смерти в 2007 году.

Бранд потратил 10 лет своей жизни, чтобы зайти рукопись. Его поиски завершились 2019 году в Лондоне. Сейчас мужчина планирует передать рукопись немецким правоохранителям.

Как писал "Апостроф" ранее, в 2019 году археологи сделали ряд интересных находок по всему миру - в пещерах Тибета, Египте, Мексике, Германии, Казахстане и других странах.

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