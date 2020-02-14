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Поздравления с 14 февраля: лучшие стихи о любви ко Дню святого Валентина

пятница, 14 февраля 2020, 13:57
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Фото: pixabay.com

14 февраля отмечается День святого Валентина. В этот романтический праздник влюбленные всего мира обычно обмениваются подарками, маленькими сувенирами в форме сердечек, а также подбрасывают валентинки с признаниями в любви.

"Апостроф" собрал трогательные поздравления с Днем всех влюбленных, которые будет приятно прочитать любимому человеку. Просто впишите понравившийся вам стих в открытку в форме сердца и будьте уверены, ваше признание запомнится на всю жизнь.

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

В этот день не могу не признаться,
Что тебя очень сильно люблю.
Хочу снова с тобой повстречаться
И увидеть улыбку твою.

Чтобы день Валентина помог нам
Свое счастье в любви обрести,
Я к тебе протяну свои руки
И свои ты ко мне протяни.

***

В этом розовом сердечке,
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.

***

Раньше я сказать стеснялась,
Но сегодня говорю:
Как с тобою повстречалась,
Сердце шепчет мне "люблю".

***

Мне без тебя каждый час – с год;
Если бы время мельчить, дробя!
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать –
Бедность друзей, верность врагов
Я ничего не хочу ждать.
Кроме твоих драгоценных шагов.

***

Твое сердце – февральская льдинка,
Постараюсь его не разбить.
Я надеюсь, моя валентинка
Мне поможет его растопить!

***

Валентинку свою посылаю,
О любви в ней тебе сообщаю.
Обещаю согреть в холода,
И любить всей душою всегда!

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