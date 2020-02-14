Поздравления с 14 февраля: лучшие стихи о любви ко Дню святого Валентина

14 февраля отмечается День святого Валентина. В этот романтический праздник влюбленные всего мира обычно обмениваются подарками, маленькими сувенирами в форме сердечек, а также подбрасывают валентинки с признаниями в любви.

"Апостроф" собрал трогательные поздравления с Днем всех влюбленных, которые будет приятно прочитать любимому человеку. Просто впишите понравившийся вам стих в открытку в форме сердца и будьте уверены, ваше признание запомнится на всю жизнь.

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

В этот день не могу не признаться,

Что тебя очень сильно люблю.

Хочу снова с тобой повстречаться

И увидеть улыбку твою.

Чтобы день Валентина помог нам

Свое счастье в любви обрести,

Я к тебе протяну свои руки

И свои ты ко мне протяни.

***

В этом розовом сердечке,

Кроме теплых, нежных слов,

Я вложу еще, конечно,

Для тебя свою любовь.



Пусть она тебя согреет

В этот зимний ясный день,

Поцелуй на щечках тлеет,

Прогоняя грусти тень.

***

Раньше я сказать стеснялась,

Но сегодня говорю:

Как с тобою повстречалась,

Сердце шепчет мне "люблю".

***

Мне без тебя каждый час – с год;

Если бы время мельчить, дробя!

Мне даже синий небесный свод

Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать –

Бедность друзей, верность врагов

Я ничего не хочу ждать.

Кроме твоих драгоценных шагов.

***

Твое сердце – февральская льдинка,

Постараюсь его не разбить.

Я надеюсь, моя валентинка

Мне поможет его растопить!

***

Валентинку свою посылаю,

О любви в ней тебе сообщаю.

Обещаю согреть в холода,

И любить всей душою всегда!