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Эвакуация вокзала в Киеве: стали известны подробности

суббота, 22 декабря 2018, 21:09

Сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилось.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

Отмечается, что после завершения проверки опасных предметов или взрывчатых веществ на вокзале не обнаружено.

"На момент проверки эвакуировали около 2000 человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан", - сообщили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве заминировали сеть популярных супермаркетов.

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