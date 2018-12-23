Появилось видео начала конфликта, переросшего в драку в супермаркете Киева

В сети появилось видео начала конфликта в киевском супермаркете "Фора", охрана которого избила ногами покупателей, отказавшихся оплачивать покупку.

Ролик опубликовал "Киев Оперативный".

Судя по запечатленному одним из участников перепалки, пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляли охранников магазина.





Напомним, ранее сотрудников полиции в Киеве обвинили в избиении группы женщин в метро Киева, которых в свою очередь, подозревают в воровстве и нападении на полицейских.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полиция задержала нетрезвого водителя, который врезался в здание ночного клуба в центре столицы, едва не сбив при этом троих человек.