В Киеве наказали "героя парковки": опубликовано фото

В сети показали, как наказали "героя парковки" в Киеве.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

В жилом комплексе "Британский квартал" водитель автомобиля марки SEAT на еврономерах припарковал свое транспортное средство около мусорных баков. Тем самым он загородил к ним проход. Но жители квартала не растерялись и наказали наглого водителя, положив пакет с мусором на капот авто. Также на машине на снегу написали нецензурное слово, которым охарактеризовали водителя.

"Никогда не паркуйтесь ПО-П*ДАРСКИ на пути к мусорным бакам", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети разместили фото "героев парковки" в одном из дворов Киева. Также в Киеве заметили очередного "героя парковки", который нарушил сразу два пункта ПДД. Ранее сообщалось, что в центре Киева отличился "герой парковки", который помешал проезду троллейбуса.