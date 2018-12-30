В центре Киева военный автобус протаранил легковушку: фото и видео с места ЧП

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко автобус Mercedes с военными номерами попал в жесткое ДТП с легковым автомобилем Mercedes C 400.

Об этом сообщает "Информатор".

Свидетели аварии сообщили, что виновником ДТП является водитель легковушки, который на большой скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора.

В этот же момент автобус проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, что и привело к аварии.

В результате столкновения, легковой автомобиль отбросило на тротуар, где, по счастливой случайности, не было пешеходов.

Отмечается, что незначительные травмы получили водитель легковушки и его пассажирка. Их увезла скорая, прибывшая на место аварии.

Сообщается также, что в автобусе на момент столкновения был только водитель.

Как сообщал "Апостроф", 30 декабря под Киевом маршрутка с людьми попала в двойное ДТП.