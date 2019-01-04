Убийство сотрудника госохраны в Киеве: суд арестовал подозреваемого

Суд решил взять под стражу на два месяца с альтернативой залога боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника госохраны в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого, действия которого квалифицированы по статье "Умышленное убийство", безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Указанное ходатайство обосновано тем, что после совершения преступления подозреваемый по месту жительства отсутствовал, номером своего мобильного телефона не пользовался и изменил внешность", - пояснили в прокуратуре.

В органе следствия считают, что "есть все основания считать, что находясь на свободе, подозреваемый скрывался от органа досудебного следствия".

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 600 тысяч гривен.

Прокуратура обжалует решение суда в части определения залога в апелляционном порядке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 3 января в Киеве на Печерске между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них, оказавшийся сотрудником госохраны Василием Хмелюком, получил смертельное ранение.