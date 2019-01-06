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Ляшко предложил назвать улицы Киева именами Филарета и Варфоломея

воскресенье, 06 января 2019, 15:23

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил переименовать улицы Киева в честь Варфоломея и Филарета.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в связи с передачей 6 января Вселенским патриархом Варфоломеем митрополиту Епифанию подписанного томоса для Православной церкви Украины.

"День получения Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине уже вошел в историю как день восстановления справедливости. Ведь Русь крестилась именно в Киеве", - заявил Ляшко.

"Справедливо будет увековечить в истории еще и тех людей, которые приблизили этот святой день. Это определенно Вселенский патриарх Варфоломей и Святейший Патриарх Филарет. Лучшим напоминанием о великом деле, которое сделали эти люди, будет переименование улиц в Киеве в их честь", - отметил лидер РПЛ.

В завершение политик призвал местные власти к реальным шагам: "Призываю Киевсовет рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии. Вопрос веры - для меня вне политики. Это фундамент государства, который надо беречь и укреплять".

Напомним, что в субботу, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей официально подписал томос для Украины.

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