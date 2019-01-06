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Назвался участником АТО: в сети показали фото водителя-неадеквата на Софийской площади в Киеве

воскресенье, 06 января 2019, 23:32

В центе Киева на Софийской площади пьяный водитель заехал на пешеходную часть и сказал, что ему так можно, ведь он служил в АТО.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

"Херой дня! Бухим в г*вно заехал на Софийскую площадь и чуть не задавил людей. Твердил, что он "убийца", ему так можно, поскольку он служил в АТО. После этот всего, сел в автомобиль и дальше выехал на улицы. То есть в данный момент по улицам нашего города катает этот невменяемый владелец "евробляхи", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на трассе в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. А ранее в столице полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем.Также в Киеве мужчина покусал полицейского, заступаясь за своего товарища, которого задержали за кражу.

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