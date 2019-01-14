Огонь охватил 200 кв. м: появилась свежая информация о пожаре на территории Лавры и видео

На территории Киево-Печерской Лавры огнем охвачено около 200 квадратных метров одного из зданий.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"В настоящее время площадь составляет ориентировочно 200 кв. М. На месте работает 11 ед. Пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. Тушение пожара продолжается", - отметили в ГСЧС, уточнив, что сообщение о возгорании на территории Лавры им поступило в 16.17.

Также в ведомстве уточнили, что здание, где произошло возгорание, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 января, в Киеве произошел пожар в Киево-Печерской Лавре.

Полицейский на месте уточнил, что это одно из зданий инфекционной больницы, которая граничит с Лаврой. Предварительно, лабораторный корпус. Огонь вырывается с крыши здания по адресу Лаврская, 23.