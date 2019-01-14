Пожар у Лавры: появились новые подробности, фото и видео

В понедельник, 14 января, в Киеве на территории Киево-Печерской Лавры загорелось здание бывшей инфекционной больницы.

Об этом "Апострофу" сообщили в полиции на месте происшествия.

Полицейский на месте уточнил, что это одно из зданий инфекционной больницы, которая граничит с Лаврой. Предварительно, лабораторный корпус. Огонь вырывается с крыши здания по адресу Лаврская, 23.

Напомним, ранее сообщалось, что церковь окутал густой белый дым, который распространяется по территории.

На территории Киево-Печерской Лавры работают пожарные.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Киеве в Оболонском районе загорелись сразу три этажа многоэтажного жилого здания. Стало известно, что возгорание произошло в квартире на 4 этаже, что на Зои Гайдай, 10А.