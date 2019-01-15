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В Киеве возле ТЦ произошла масштабная авария: опубликованы фото

вторник, 15 января 2019, 09:49

В Киеве около торгового центра "Дарница" произошла авария с участием трех машин.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент случился во вторник ночью, 15 января, перед ТЦ "Дарница". На Харьковском шоссе, 49 столкнулись три автомобиля, которые от удара раскидало поп проезжей части.

"Пострадавшие уточняются. Соблюдайте дистанцию и не отвлекайтесь от управления", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в Киеве произошло ДТП с участием фуры, которая перекрыла движения на дороге. А в Винницкой области перевернулась цистерна с бензином, задев легковушку. В результате ДТП один человек погиб, еще трое ранены. Также в Киеве произошло ДТП у станции метро "Сырец" – водитель Renault Megane вылетел с дороги и врезался в столб и насыпь.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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