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​Полиция показала фото пойманного поджигателя Киево-Печерской лавры

вторник, 15 января 2019, 12:27

Полиция задержала 24-летнего подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко в Facebook.

"Поджог здания на территории Киево-Печерской лавры: подозреваемого задержали. Это - 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании", - написал он.

По его словам, в пожаре никто не пострадал. Огнем повреждено 400 квадратных метров площади. Проведен осмотр места происшествия, в результате которого не установлено повреждений любых церковных ценностей. Крищенко также сообщил, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями.

По факту поджога открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, согласно которому мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео пожара на территории Киево-Печерской лавры с высоты.

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