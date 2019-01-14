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Пожар на территории Лавры в Киеве: в сети показали видео с высоты

понедельник, 14 января 2019, 21:00

В понедельник, 14 января, в Киеве на территории Киево-Печерской Лавры загорелось здание бывшей инфекционной больницы.

Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что огонь охватил 200 квадратных метров здания. На место приехали бригады спасателей в составе 46 человек. Сообщают, что в связи с масштабным пожаром на территории исторической памятки "Киевводоканал" поднял уровень давления воды на гидрантах, чтобы усилить напор подачи и помочь спасателям справиться со стихией.

Огонь тушили около трех часов. Ликвидировать возгорание удалось в 20:07. Также отмечают, что полиция задержала возможного подозреваемого в поджоге, который находился в неадекватном состоянии. Причины устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в Оболонском районе загорелись сразу три этажа многоэтажного жилого здания. Стало известно, что возгорание произошло в квартире на 4 этаже, что на Зои Гайдай, 10А.


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Маланка на Софийской площади в Киеве

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