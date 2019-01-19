В Киеве заметили необычного "героя парковки": фото

В Киеве заметили "героя парковки", который оставил машину на обочине у дороги, припарковав ее не так, как другие водители.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Водитель авто странно припарковал свое транспортное средство. Он оставил машину перпендикулярно дороге, в то время, как остальные водители припарковались вдоль проезжей части. Задняя часть авто заехала на газон.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве снова заметили "героя парковки", который оставил свое авто около главного управления Национальной полиции и перекрыл проезд троллейбусам. Также в сети показали наглых "героев парковки", припарковавших свои авто в неположенном месте – на тротуаре, под носом у КГГА. А ранее "герой парковки" устроил гигантскую пробку на Подоле в Киеве.