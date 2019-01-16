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В Киеве "герой парковки" отличился у главка Нацполиции: фото

среда, 16 января 2019, 23:16

В Киеве снова заметили "героя парковки", который оставил свое авто около главного управления Нацполиции и перекрыл проезд троллейбусам.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Водитель автомобиля марки Audi с номерами AA8889MT припарковался на проезжей части вблизи главного управления полиции в городе Киеве.

"Наверное запарковался так, потому что ему подал пример водитель на служебной Skoda... А теперь здесь не могут проехать троллейбусы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали наглых "героев парковки", припарковавших свои авто в неположенном месте – на тротуаре, под носом у КГГА. А ранее "герой парковки" устроил гигантскую пробку на Подоле в Киеве. Также в Киеве заметили "героя парковки", который оставил свое транспортное средство на пешеходной зоне.

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