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Пассажир вылетел через лобовое стекло: появились фото и новые детали смертельного ДТП в Киеве

вторник, 22 января 2019, 11:33

Один из участников лобового столкновения двух автомобилей в Киеве 22 января на Обуховской трассе выехал на полосу встречного движения.

Об этом сообщается на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, в аварии столкнулись два легковых автомобиля, водитель и пассажир Таврии погибли месте, тело пассажира лежит на капоте автомобиля. Еще несколько людей серьезно пострадали.

Инцидент произошел на Обуховской трассе в направлении Козина. Движение по трассе серьезно затруднено.

"На месте работали спасатели и медики скорой… Кто из водителей грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу – предстоит выяснить следствию", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 января в Киеве случилась лобовая авария с участием двух авто, пострадал один из водителей.

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