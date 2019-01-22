Зима насупит брови: синоптик предупредила Киев о морозной погоде

В среду, 23 января, в Киеве обещают сильный мороз.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

"Киевляне! Завтра зима насупит бровки! Снегопады, метели, мороз! Не легкомыслите прогнозом погоды и сложной синоптической ситуацией)", - написала она.

Также Диденко написала, что в столице будет морозная снежная ветреная погода. Температура ночью опустится до -10...-12 градусов за Цельсием. А днем столбики термометров покажут -5...-7 градусов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 23 января, в Украине вновь ожидаются снегопады и метели. Также по прогнозам синоптиков погода в феврале ожидается изменчивая: будут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.