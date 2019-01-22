РУС. | УКР.

вторник, 22 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.70
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 января

21:10
В купальнике на фоне пальм: Леся Никитюк рассказала, сколько стоит ее отдых на Мальдивах
21:07
​Поимка россиянина-террориста в ЕС: обвиняемый заговорил о голосе свыше
20:58
Зима насупит брови: синоптик предупредила Киев о морозной погоде
20:37
​Военные врут: мать пленного украинского бойца рассказала о "самоволке" сына
20:33
Мы ждем: в США отчитали Россию за поведение в Украине
20:11
Пропажа самолета с известным футболистом: в полиции рассказали подробности поисков
20:10
Даже парик не вспотел: сеть повеселило посмертное решение ЕС по Кобзону
19:41
​В Одессе три "героя" на Mercedes избили полицейского: подробности скандала
19:39
В хостеле Киева нашли окровавленное тело водителя маршрутки: фото
19:13
​Во Львове во время раскопок обнаружили уникальную находку: видео
19:10
Украинский футболист получил предложение от прославленного английского клуба
19:00
На базе полиции под Киевом нашли памятник стрелявшим в майдановцев: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зима насупит брови: синоптик предупредила Киев о морозной погоде

вторник, 22 января 2019, 20:58

В среду, 23 января, в Киеве обещают сильный мороз.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

"Киевляне! Завтра зима насупит бровки! Снегопады, метели, мороз! Не легкомыслите прогнозом погоды и сложной синоптической ситуацией)", - написала она.

Также Диденко написала, что в столице будет морозная снежная ветреная погода. Температура ночью опустится до -10...-12 градусов за Цельсием. А днем столбики термометров покажут -5...-7 градусов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 23 января, в Украине вновь ожидаются снегопады и метели. Также по прогнозам синоптиков погода в феврале ожидается изменчивая: будут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко пошла в президенты: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: