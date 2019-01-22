В Киеве загорелась квартира с людьми: подробности и видео с места ЧП

В среду, 22 января, в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме в одной из квартир, где находились люди.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент случился по адресу улица Подвысоцкого, 4В. Там на 7 этаже загорелась квартира.

"Прямо сейчас пылает квартира на 7 этаже на Подвысоцкого, 4В. По информации очевидцев, в квартире находится ребенок и мужчина. На месте работают спасатели ГСЧС. Детали устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в многоэтажном жилом доме огонь охватил одну из квартир. Также , в одном из сел Запорожского района произошел пожар в жилом доме, в котором погибли двое малолетних детей и мужчин, а мать детей от пережитого покончила с собой. А 18 января в центре Киева загорелось двухэтажное здание на территории ТРЦ Gulliver.