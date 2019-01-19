В Киеве ночью вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке: впечатляющие фото

В Киеве в многоэтажном жилом доме огонь охватил одну из квартир.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в субботу ночью, 19 января, по адресу улица Героев Сталинграда, 25.На 16 этаже дома вспыхнула квартира.

"Врагу не пожелаешь. Ночной пожар. Горела квартира", - говорится в сообщении.

На фото видно, что масштабный пожар полностью охватил квартиру. Языки пламя вырывались из окон.

Как сообщал "Апостроф", в одном из сел Запорожского района произошел пожар в жилом доме, в котором погибли двое малолетних детей и мужчин, а мать детей от пережитого покончила с собой. А 18 января в центре Киева загорелось двухэтажное здание на территории ТРЦ Gulliver. Также 16 января вблизи Львова в селе Ставчаны Пустомытовского района на ЧП "Олияр", которое занимается производством масла под названием "Майола" произошел крупный пожар.