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В Киеве водитель вышел с битой "воспитывать" автохамов: опубликовано видео

четверг, 24 января 2019, 07:18

В Киеве мужчина вышел на дорогу с битой, чтобы "воспитывать" водителей-нарушителей.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Довели водителя своими выездами на полосу встречного движения на улице Привокзальной и он решил радикально бороться с хамством", - говорится в сообщении.

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Как сообщал "Апостроф", в Киеве на улице Госпитальной водитель с ружьем решил поставить на место автохама, который двигался по встречной полосе и мешал проезду. А на территории ярмарки на Троещине в Киеве автохам устроил драку с прохожим, которая едва не закончилась стрельбой. Также в сети активно обсуждали новость о том, что на пересечении улиц Каменщеков и Кайсарова в Голосеевском районе Киева водитель припарковался на тротуаре и уснул.

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